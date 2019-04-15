2019-04-15T03:29:03+03:00
Общество

Выпускники якутского университета могут руководить филиалами Академии Samsung

Ректор СВФУ Евгения Михайлова готова поддержать молодых специалистов
Ольга Донская
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Samsung запустил специальную образовательную программу в стенах СВФУ.Samsung запустил специальную образовательную программу в стенах СВФУ.
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13 апреля в Якутске прошел IV межвузовский форум «Выпускник-2019: за новое село». На мероприятии наладили диалог между выпускниками, желающими работать в селах и представителями министерств и департаментов республики.

Так как СВФУ им. М. К. Аммосова сотрудничает с мировыми хай-тек компаниями, как Huawei, Schneider Electric и Samsung, университет настроен выпускать специалистов, которые смогут улучшить уровень жизни в селах Якутии с помощью технологий.

В стенах СВФУ Samsung запустил социально-образовательную программу "IoT Академия Samsung", которую будут распространять по территории всей республики.

- Если у вас есть желание организовать филиалы, обращайтесь к нам. Мы готовы осуществить вашу мечту. Для реализации этой задумки мы выйдем на контакт с руководителями школ, поможем подготовить материальную базу, - сказала ректор СВФУ Евгения Михайлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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