Выпускники якутского университета могут руководить филиалами Академии Samsung

13 апреля в Якутске прошел IV межвузовский форум «Выпускник-2019: за новое село». На мероприятии наладили диалог между выпускниками, желающими работать в селах и представителями министерств и департаментов республики.

Так как СВФУ им. М. К. Аммосова сотрудничает с мировыми хай-тек компаниями, как Huawei, Schneider Electric и Samsung, университет настроен выпускать специалистов, которые смогут улучшить уровень жизни в селах Якутии с помощью технологий.

В стенах СВФУ Samsung запустил социально-образовательную программу "IoT Академия Samsung", которую будут распространять по территории всей республики.

- Если у вас есть желание организовать филиалы, обращайтесь к нам. Мы готовы осуществить вашу мечту. Для реализации этой задумки мы выйдем на контакт с руководителями школ, поможем подготовить материальную базу, - сказала ректор СВФУ Евгения Михайлова.