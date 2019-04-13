Одну из улиц Якутска перекроют на полгода
Дорожное полотно капитально отремонтируют
Автобусы будут ходить по другой улице.
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В Якутске проведут капитальный ремонт дороги по улице Чайковского. Ее закроют с 13 апреля по 31 октября 2019 года.
Под ремонт попадут участки улицы Чайковского от Вилюйского тракта до улицы Кеши Алексеева, поэтому для обеспечения безопасности временно ограничат движение автомашин.
Автобусные маршруты № 2, № 3, № 5, № 8, № 16 будут ездить в объезд улицы Чайковского по улице Лермонтова, согласно схеме.
ИСТОЧНИК KP.RU