2019-04-13T03:37:12+03:00
Общество

Одну из улиц Якутска перекроют на полгода

Дорожное полотно капитально отремонтируют
Ольга Донская
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Автобусы будут ходить по другой улице.Автобусы будут ходить по другой улице.
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В Якутске проведут капитальный ремонт дороги по улице Чайковского. Ее закроют с 13 апреля по 31 октября 2019 года.

Под ремонт попадут участки улицы Чайковского от Вилюйского тракта до улицы Кеши Алексеева, поэтому для обеспечения безопасности временно ограничат движение автомашин.

Автобусные маршруты № 2, № 3, № 5, № 8, № 16 будут ездить в объезд улицы Чайковского по улице Лермонтова, согласно схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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