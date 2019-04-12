2019-04-12T09:18:14+03:00
Общество

В Якутске студентам продавали фальшивые медицинские справки

Жертвами мошенников стали 47 человек
Ольга Донская
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Личность продавца установлена.Личность продавца установлена.
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Вскрылся факт предоставления фиктивных справок о состоянии здоровья в Якутском педагогическом колледже им. С.Ф. Гоголева. Перед прохождением педагогической практики, 47 студентов предоставили недействительные документы.

Как выяснилось, молодые люди воспользовались платными услугами оперативного получения медицинских справок с помощью мессенджера WhatsApp.

К делу подключилась полиция: начались следственные мероприятия.

- Я считаю, что лицо, которое продало молодым людям заведомо фальшивые справки, в своих корыстных целях воспользовался наивностью и непосредственностью учащихся, понесет наказание. Как мне сообщили, личность этого человека установлена. Я надеюсь, что будет принято справедливое решение по отношению к нашим детям. Отмечу, что в колледже создана комиссия по проверке нарушений, проводятся разъяснительные работы со студентами. В Министерстве образования и науки Республики Саха (Якутия) контролируют данную ситуацию, - прокомментировала инцидент директор колледжа Надежда Мурукучаевой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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