В Якутске студентам продавали фальшивые медицинские справки
Вскрылся факт предоставления фиктивных справок о состоянии здоровья в Якутском педагогическом колледже им. С.Ф. Гоголева. Перед прохождением педагогической практики, 47 студентов предоставили недействительные документы.
Как выяснилось, молодые люди воспользовались платными услугами оперативного получения медицинских справок с помощью мессенджера WhatsApp.
К делу подключилась полиция: начались следственные мероприятия.
- Я считаю, что лицо, которое продало молодым людям заведомо фальшивые справки, в своих корыстных целях воспользовался наивностью и непосредственностью учащихся, понесет наказание. Как мне сообщили, личность этого человека установлена. Я надеюсь, что будет принято справедливое решение по отношению к нашим детям. Отмечу, что в колледже создана комиссия по проверке нарушений, проводятся разъяснительные работы со студентами. В Министерстве образования и науки Республики Саха (Якутия) контролируют данную ситуацию, - прокомментировала инцидент директор колледжа Надежда Мурукучаевой.
ИСТОЧНИК KP.RU