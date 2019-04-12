Бульвар учителя и сквер тружеников тыла не прошли проверку якутских властей

Руководители структурных подразделений и профильных служб Окружной администрации вместе с первым заместителем мэра Владимиром Федоровым, провели контрольный объезд Бульвара учителя и Сквера тружеников тыла.

Объекты были введены осенью 2018 года, но уже не соответствуют требованиям и средствам, выделенным на их строительство. Но, начинание было хорошее: при создании сквера и бульвара использовались экологически чистые материалы.

В ходе проверки было заявлено, что Бульвар учителя и Сквер тружеников тыла не будут приняты на баланс МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства" до исправления всех ошибок и устранения поломок.

Все неполадки будут устранены подрядчиками.

- Все изменения в проектах и другие работы будут выполняться за счет подрядчика. Если подрядчики не устранят все недочеты, мы внесем их в черный список, более того, направим документы в правоохранительные и надзорные органы для рассмотрения в правовом поле некачественной работы, - подчеркнул Владимир Федоров.

Проект «Бульвар учителя» вошел в восьмерку общественных пространств, попавших в национальную программу «Формирование комфортной городской среды».