2019-04-12T04:47:48+03:00
Общество

Бульвар учителя и сквер тружеников тыла не прошли проверку якутских властей

Подрядчиков обяжут устранить недочеты за свой счет
Ольга Донская
Поделиться:
Объекты построены из экологически чистых материалов.Объекты построены из экологически чистых материалов.
Изменить размер текста:

Руководители структурных подразделений и профильных служб Окружной администрации вместе с первым заместителем мэра Владимиром Федоровым, провели контрольный объезд Бульвара учителя и Сквера тружеников тыла.

Объекты были введены осенью 2018 года, но уже не соответствуют требованиям и средствам, выделенным на их строительство. Но, начинание было хорошее: при создании сквера и бульвара использовались экологически чистые материалы.

В ходе проверки было заявлено, что Бульвар учителя и Сквер тружеников тыла не будут приняты на баланс МКУ "Служба эксплуатации городского хозяйства" до исправления всех ошибок и устранения поломок.

Все неполадки будут устранены подрядчиками.

Все неполадки будут устранены подрядчиками.

- Все изменения в проектах и другие работы будут выполняться за счет подрядчика. Если подрядчики не устранят все недочеты, мы внесем их в черный список, более того, направим документы в правоохранительные и надзорные органы для рассмотрения в правовом поле некачественной работы, - подчеркнул Владимир Федоров.

Проект «Бульвар учителя» вошел в восьмерку общественных пространств, попавших в национальную программу «Формирование комфортной городской среды».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Якутии водителя, совершившего смертельное ДТП, заключили под стражу
На ледовых переправах Якутии снижена грузоподъемность
Житель Якутии совершил поджог в отместку жене приятеля
В Якутске мужчина представлялся полицейским и предлагал купить водительские права
Два якутских спектакля – в числе победителей театрального конкурса «Полюс. Золотой сезон»
Боксер из Якутии Василий Егоров прошел в полуфинал Кубка мира по боксу
Якутские пожарные спасли 17 человек
Целевой фонд будущих поколений запускает проект «Юные таланты Якутии»
В Якутии по вине пьяного водителя грузовика погиб мужчина
Вместо строительства коровника якутянка потратила 3 млн рублей на себя
Якутянам повысят уровень финансовой грамотности
Якутский боксер Василий Егоров проведет первый бой на Кубке мира
Mail.ru Group ищет амбассадоров в якутском университете
Штормовое оповещение для жителей Якутии
В Тикси построят военный городок