2019-04-14T11:23:57+03:00
Происшествия

Медики тоже плачут: в Якутии пожилая сотрудница больницы избила коллегу

У пострадавшей диагностировано сотрясение мозга
Нинель ГУСЕВА
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Возбуждено уголовное дело.Возбуждено уголовное дело.
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В Якутии пожилая медработник избила коллегу. Инцидент произошел в одного из медицинских учреждений города Нерюнгри.

Как выяснилось, конфликт между пожилыми сотрудницами возник на почве личных неприязненных отношений. От слов дамы перешли к рукоприкладству: 57-летняя женщина нанесла телесные повреждения своей 54-летней коллеге. У пострадавшей было диагностировано сотрясение головного мозга.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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