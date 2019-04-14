Медики тоже плачут: в Якутии пожилая сотрудница больницы избила коллегу

В Якутии пожилая медработник избила коллегу. Инцидент произошел в одного из медицинских учреждений города Нерюнгри.

Как выяснилось, конфликт между пожилыми сотрудницами возник на почве личных неприязненных отношений. От слов дамы перешли к рукоприкладству: 57-летняя женщина нанесла телесные повреждения своей 54-летней коллеге. У пострадавшей было диагностировано сотрясение головного мозга.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью – лишение свободы на срок до трех лет.