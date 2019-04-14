2019-04-14T07:44:59+03:00
Происшествия

В Якутии три грузовика не поделили дорогу

Виновник аварии попал в реанимацию с множественными переломами
Нинель ГУСЕВА
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Материалы переданы в следственные органы.Материалы переданы в следственные органы.
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В одном из районов Якутии три грузовика не поделили дорогу. ДТП произошло утром 13 апреля в Алданском районе республики.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Isuzu Giga» неправильно выбрал дистанцию и скорость движения и «догнал» едущий впереди «Мersedes Benz Actros». От удара «Мersedes» по инерции врезался в автомобиль «Hino Profia», который следовал в попутном направлении.

В момент ДТП все автомобилисты были трезвы.

В момент ДТП все автомобилисты были трезвы.

В результате аварии водитель «Isuzu» получил множественные переломы и угодил в реанимацию.

Как сообщили КП в Якутии в республиканском управлении ГИБДД, в момент ДТП все автомобилисты были трезвы. Материалы переданы в следственные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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