В Якутии три грузовика не поделили дорогу

В одном из районов Якутии три грузовика не поделили дорогу. ДТП произошло утром 13 апреля в Алданском районе республики.

По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Isuzu Giga» неправильно выбрал дистанцию и скорость движения и «догнал» едущий впереди «Мersedes Benz Actros». От удара «Мersedes» по инерции врезался в автомобиль «Hino Profia», который следовал в попутном направлении.

В момент ДТП все автомобилисты были трезвы.

В результате аварии водитель «Isuzu» получил множественные переломы и угодил в реанимацию.

Как сообщили КП в Якутии в республиканском управлении ГИБДД, в момент ДТП все автомобилисты были трезвы. Материалы переданы в следственные органы.