На конкурсе «Мисс Россия - 2019» якутянка Влада Потапова вошла в топ-20 и стала лидером зрительского голосования. Национальный конкурс красоты завершился 13 апреля.

Титул «Мисс Россия — 2019» завоевала 20-летняя Алина Санько из Ростовской области. Первой вице-мисс стала Арина Верина из Екатеринбурга, второй вице-мисс Россия – Ралина Арабова из Татарстана.

Лидером зрительского голосования стала Влада Потапова из Якутии – за нее проголосовали 24 210 человек. В номинации «Народный выбор» победила Елена Пановикова из Тобольска.

Национальный конкурс красоты «Мисс Россия» проходит при поддержке Минкультуры РФ. Победительнице вручили корону из белого золота, украшенную драгоценными камнями и жемчугом, а также денежный приз – 3 млн рублей.

Финалистки представят Россию на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».

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