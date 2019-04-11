Минобрнауки Якутии держит на контроле ситуацию с отравлением школьников
10 апреля, в Министерстве образования и науки Якутии прошло рабочее совещание с представителями управления образования Якутска и средней общеобразовательной школы № 7 города Якутска по случаю медикаментозного отравления пятерых учащихся.
Для пресечения повторов подобных случаев решено провести классные часы, дополнительные тренинги по снятию тревожности у школьников, принять организационные и дисциплинарные меры по устранению причин и условий, которые подтолкнули к медикаментозному отравлению несовершеннолетних, повлекшему угрозу их жизни и здоровью.
Ситуацию на особый контроль взяла замминистра образования и науки республики Ирина Любимова.
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ИСТОЧНИК KP.RU