2019-04-11T11:15:46+03:00
Происшествия

Минобрнауки Якутии держит на контроле ситуацию с отравлением школьников

Девятиклассники попали в больницу, отравившись медикаментами
Ольга Донская
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Сильнодействующие медикаменты в школу принесла одна из учениц.Сильнодействующие медикаменты в школу принесла одна из учениц.Фото: ЯСИА
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10 апреля, в Министерстве образования и науки Якутии прошло рабочее совещание с представителями управления образования Якутска и средней общеобразовательной школы № 7 города Якутска по случаю медикаментозного отравления пятерых учащихся.

Для пресечения повторов подобных случаев решено провести классные часы, дополнительные тренинги по снятию тревожности у школьников, принять организационные и дисциплинарные меры по устранению причин и условий, которые подтолкнули к медикаментозному отравлению несовершеннолетних, повлекшему угрозу их жизни и здоровью.

Ситуацию на особый контроль взяла замминистра образования и науки республики Ирина Любимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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