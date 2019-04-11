"Как нам, мужикам, повезло"

В Якутии набирают популярность партнерские роды. Если раньше процесс появления ребенка на свет был тайной за семью печатями, то сейчас молодые отцы могут стать полноправными участниками процесса и даже собственноручно перерезать пуповину.

Отцы: помощники, контролеры, "студенты"

Программа родовспоможения, ориентированного на участие семьи (РОУС), заработала в республике в 2005 году. С внедрением РОУС в роддомах появились специальные палаты для совместных родов, изменилось отношение персонала к пациентам. Интересно, что в первые годы действия программы мужья были редкими гостями в роддомах: в основном, приходили поддержать мамы, тети, подруги. Однако вскоре ситуация изменилась.

- Участие отцов в родах — дело сугубо личное. Как человек, не раз наблюдавший совместные роды, могу разделить будущих пап на несколько категорий. Есть отцы-помощники, которые сопереживают супруге и стараются как могут облегчить ее состояние. Отцы-«студенты» – им интересно всё, что происходит, из-за чего иногда могут оказаться не в том месте не в то время. И отцы контролирующие – они очень внимательно наблюдают за отношением медперсонала к роженице и всеми проводимыми процедурами. Очень многое решают отношения в паре: доверие и искренняя любовь могут помочь в процессе появления на свет нового человека, - отмечает врач-неонатолог Саргылана Алексеева.

Экшен и хоррор в одном флаконе

Иван, 38 лет, принимал участие в рождении сына и дочери:

- Составить ей компанию на родах предложила жена. Согласился сразу, так как и сам об этом подумывал, хотел ее поддержать. В роддом нас привезли ночью. В памяти остались длинный темный коридор, в конце которого мерцает лампа, и крики – то тут, то там. В лучших традициях хоррора, в общем.

Период схваток тянулся долго, жена держалась молодцом. Мы вместе дышали, ходили, на мяче прыгали, массировал ей поясницу, водичку носил. Пришлось маленько испытать на себе гнев женщины во время родов. Самое ужасное – ощущение бессилия: родному человеку плохо, а ты помочь толком-то ничем не можешь. За это время рядом две или три девушки родили. Поразило отношение медиков – все деловито, быстро, как на конвейере. Это для тебя грандиозное событие, а для них – будни, рутина.

Потом начался экшен. В родзале меня посадили у головы жены, поэтому весь процесс в деталях я не видел, но мне и этого хватило. Зато теперь, увидев в каком-нибудь фильме сцену рождения ребенка, могу сказать, как эксперт – в жизни всё выглядит совсем по-другому.

У нас процесс пошел немного не по плану – было обвитие пуповиной, пришлось понервничать. Слава Богу, все обошлось. Мне сразу же дали подержать дочку: маленькую, сморщенную, пищащую, черно-красного цвета, с крохотными пальчиками… Так и просидел с ней на руках около часа.

Во второй раз, 4 года спустя, было попроще – я уже знал, чего ждать. Разница была только в том, что тут мы пришли в роддом за долгожданным сыном.

Какого-то пиетета, особого воодушевления, фанатизма не было. Думал, смогу понять, так ли трудно женщинам приходится на самом деле. Вынес из этого опыта только одно: как же нам, мужикам, повезло!

Смельчаков становится все больше

Несмотря на то, что появление отцов в родах пришлось по душе далеко не всем, с каждым годом таких смельчаков становится все больше. По данным Минздрава Якутии, в 2006 году на совместные роды в городском роддоме решились около 50-ти пар. Дальше – больше: в 2017 их было 248, а в 2018-м – уже 780. За три месяца со дня открытия нового Перинатального центра программой РОУС воспользовались 187 пар.

В новом перинатальном центре за три месяца 187 пар родили вместе.Фото: ЯСИА

- Присутствуя в родах, ни один человек не остается равнодушным – ведь это очень сильные эмоции. Некоторые отцы плачут, радуются, как малые дети, не спускают малыша с рук и засыпают новорожденного и супругу ласковыми словами. Но бывает и по-другому: мужчины падают в обморок, происходящее вызывает у них отвращение. Все индивидуально. Не надо тащить в родильный зал человека, который этого не хочет: пусть будет рядом только во время схваток и сразу после родов, чтобы первым взять на руки малыша, - советует Саргылана Алексеева.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Роды без розовых очков

Ольга Скрыбыкина, клинический психолог, действительный член Профессиональной психотерапевтический лиги:

- Совместные роды – это совсем не то, что о них думают. Идти туда нужно без розовых очков, с осознанным желанием и хорошим уровнем стрессоустойчивости, а еще лучше – пройти специальные курсы. Главная задача папы в родах – помочь любимой женщине пройти через схватки, развлекать и отвлекать ее. Желательно чем-то приятным. Например, на курсах подготовки к родам пару могут научить делать специальных тряпичных куколок во время схваток. Несмотря на то, что звучит это забавно и не очень-то вяжется с происходящим, такая творческая деятельность здорово отвлекает. Куколок делают не просто так: чем больше сделаешь, тем легче будет рожать... Появляется цель, а за ней и боль меньше чувствуется. Потом их можно подвесить над кроваткой, и они станут первыми игрушками ребёнка.

На самом деле именно период схваток – самый тяжёлый и длительный, и именно в это время роженице нужна поддержка. В процессе самих родов уже не до того, да и происходит все достаточно быстро. Хочу подчеркнуть, что присутствовать в родзале не обязательно – многие об этом не знают. И это одна из причин, почему большинство мужчин на совместные роды не соглашаются. Да и женщины стесняются позвать – многие не хотят, чтобы муж всё это видел. Между тем отказаться зайти в родовую можно в любой момент – вас позовут, когда все закончится, и ребенка дадут подержать, и, может, даже пуповину перерезать. А жена непременно оценит, что вы были рядом в самое сложное время.

А ЕЩЕ

Я пришел к этому решению сам

Популярный КВНщик и вайнер Виталий Щукин:

- Старшую дочку мы рожали вместе. Считаю, что это нормально, хотя многие почему-то боятся. Я пришел к этому решению сам, хотел помочь жене, быть рядом. Когда впервые взял дочь на руки, было столько эмоций, на глаза навернулись слезы, но плакать не стал – все-таки куча врачей вокруг. Собирался присутствовать и при рождении сына, но там получилось кесарево.