Как в Якутии детей кормят: при проверке прокуратура выявила более 600 нарушений

Прокуратура Якутии провела ряд проверок по организации питания детей в образовательных, медицинских и социальных учреждениях. Выводы оказались неутешительными – в 22 районах и городах республики обнаружены грубые нарушения прав детей.

Так, органы местного самоуправления Кобяйского, Вилюйского районов, установив льготное питание не финансировали расходы, нарушая закон об образовании. В Хангаласском районе положенного бесплатного питания лишились 200 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Булунском районе не соблюдали правила хранения продуктов, и проверяющим так и не удалось узнать срок годности некоторых продуктов животного происхождения. Все маркировки отсутствовали.

Почти в 10 образовательных учреждениях и 6 медицинских учреждениях детей кормили просроченными продуктами, например, в Бердигестяхе школьников угостили рулетами срок годности которых истек еще в феврале, а в Усть-Янском районе жарили еду на растительном масле, которое стоило выбросить еще в ноябре 2018 года.

В Верхневилюйском районе детям-сиротам сокращали размер порции почти в 3 раза: вместо обещанных 400 грамм картофеля, дети ели по 132 грамма, рыба должна была выдаваться по 110 грамм, но на выходе подавали порцию, если ее можно так назвать, весом в 30 грамм.

Всего прокурорами городов и районов выявлено свыше 600 нарушений законодательства. Для устранения принято 275 мер реагирования. Фактическое устранение нарушений находится на контроле органов прокуратуры.