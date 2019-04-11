В Якутске наркодилеров посадили почти на 17 лет

Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении банды наркоторговцев, которые распространяли наркотические вещества на территории Дальнего Востока.

Суд установил, что преступная группировка создана в декабре 2012 года и орудовала в 47 городах России. Злоумышленники продавали наркотики через интернет.

Девятерым торговцам смертью поначалу вынесли относительно мягкие приговоры – от 3,5 до 7,5 лет лишения свободы. Но, обвинитель прокуратуры не согласился с решением суда и подал апелляцию, впоследствии, Верховный суд республики усилил наказания в отношении всех осужденных в два и более раза. Теперь им светит от 8 до 16,5 лет лишения свободы.

Дело, одного из ранее оправданных участников группировки, направлено на пересмотр и новое судебное разбирательство с новым составом судей.