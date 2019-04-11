2019-04-11T03:50:11+03:00
Происшествия

В Якутске наркодилеров посадили почти на 17 лет

Банда работала на территории Дальнего Востока
Ольга Донская
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Обвинитель прокуратуры добился увеличения тюремного срока в два и более раза.Обвинитель прокуратуры добился увеличения тюремного срока в два и более раза.Фото: ЯСИА
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Прокуратура Якутска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении банды наркоторговцев, которые распространяли наркотические вещества на территории Дальнего Востока.

Суд установил, что преступная группировка создана в декабре 2012 года и орудовала в 47 городах России. Злоумышленники продавали наркотики через интернет.

Девятерым торговцам смертью поначалу вынесли относительно мягкие приговоры – от 3,5 до 7,5 лет лишения свободы. Но, обвинитель прокуратуры не согласился с решением суда и подал апелляцию, впоследствии, Верховный суд республики усилил наказания в отношении всех осужденных в два и более раза. Теперь им светит от 8 до 16,5 лет лишения свободы.

Дело, одного из ранее оправданных участников группировки, направлено на пересмотр и новое судебное разбирательство с новым составом судей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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