2019-04-11T03:04:12+03:00
Общество

Якутский авиапарк пополнят новыми вертолетами

Соглашение подписано на международном арктическом форуме «Арктика – территория будущего»
Ольга Донская
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Соглашение с "Вертолеты России" поможет создать новые рабочие места.Соглашение с "Вертолеты России" поможет создать новые рабочие места.
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Во время проведения международного арктического форума «Арктика – территория будущего» председатель правительства Якутии Владимир Солодов подписал соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом «Вертолеты России».

Партнерство Якутии с крупнейшим авиационным предприятием страны поможет решить проблему низкой транспортной доступности в отдалённых населённых пунктах республики, даст толчок к развитию местных воздушных линий и малой авиации. Также немаловажно учесть создание новых рабочих мест, а следовательно сокращение оттока населения из региона.

Авиапарк компаний «Полярные авиалинии» и «Якутия» пополнят вертолетами - АНСАТ, Ми-8/Ми-17 и Ми-38.

Соглашение предусматривает введение новых стандартов авиационно-технического обслуживания, развитие маршрутной сети, внедрение современных технологий управления бизнес-процессами. Особое внимание обратят на подготовку квалифицированных специалистов авиационных профессий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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