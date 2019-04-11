Якутский авиапарк пополнят новыми вертолетами
Во время проведения международного арктического форума «Арктика – территория будущего» председатель правительства Якутии Владимир Солодов подписал соглашение о сотрудничестве с акционерным обществом «Вертолеты России».
Партнерство Якутии с крупнейшим авиационным предприятием страны поможет решить проблему низкой транспортной доступности в отдалённых населённых пунктах республики, даст толчок к развитию местных воздушных линий и малой авиации. Также немаловажно учесть создание новых рабочих мест, а следовательно сокращение оттока населения из региона.
Авиапарк компаний «Полярные авиалинии» и «Якутия» пополнят вертолетами - АНСАТ, Ми-8/Ми-17 и Ми-38.
Соглашение предусматривает введение новых стандартов авиационно-технического обслуживания, развитие маршрутной сети, внедрение современных технологий управления бизнес-процессами. Особое внимание обратят на подготовку квалифицированных специалистов авиационных профессий.
ИСТОЧНИК KP.RU