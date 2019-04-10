2019-04-10T13:33:36+03:00
Происшествия

В Якутске пятеро школьников отравились медицинским веществом

В школу его принесла одна из учениц
Ольга Донская
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Следователи дадут правовую оценку должностным лицам школы.Следователи дадут правовую оценку должностным лицам школы.
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Следственный комитет Якутии проводит проверку по факту отравления пяти учащихся общеобразовательной школы №7 Якутска.

Девятиклассники решили попробовать некое сильнодействующее медицинское вещество, которое в школу принесла одна из учениц. Впоследствии все экспериментаторы оказались в больнице с острым пероральным медикаментозным отравлением. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следствие полагает, что школьники употребили препарат из любопытства и не знали какие последствия их ожидают.

Во время проверки следователи установят детальные обстоятельства происшествия и дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов образования и профилактики. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Проверку на личный контроль взял руководитель следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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