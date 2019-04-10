Правительство Якутии утвердило концепцию развития малой авиации

Для обеспечения потребностей населения и экономики Якутии в авиационных услугах, правительством республики разработало и утвердило концепцию развития малой авиации и авиации общего назначения до 2022 года.

Первый и основной этап будет об утверждении и реализации плана по совершенствованию нормативно-правовой базы развития малой и общей авиации региона. Для этого будут созданы нормативно правовые акты субъекта РФ по господдержке, благоприятные налоговые условия для перевозчиков, упрощение порядка предоставления участков под аэропорты, посадочные площадки и ветродромы, организация центров техобслуживания и ремонта.

Минтранс России введет дополнения в Воздушный кодекс Российской Федерации в части определения понятия малой авиации, воздушных судов малой авиации, аэродромов, посадочных площадок, вертодромов и их возможной градации с четкими критериями и определениями в Федеральных авиационных правилах, регламентирующих деятельность частных перевозчиков малой авиации.

Второй этап концепции затронет современные потребности развития малой авиации. В рамках госпрограммы «Развитие транспортного комплекса Якутии» в 2021 и 2022 годах планируется развитие парка воздушных судов малой авиации региона и наземной инфраструктуры обеспечения полетов.

На третьем этапе осуществят пилотные проекты новых дополнений подпрограммы «Воздушный транспорт» государственной программы развития транспортного комплекса до 2025 года. Этот этап предусматривает приоритетную реализацию пилотных проектов, обеспечение широкого внедрения и эффективной реализации малой авиации и авиации общего назначения до 2030 года.