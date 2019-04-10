За Полярным кругом в Якутии появится высокоскоростной интернет

На международном арктическом форуме 2Арктика - территория диалога», глава Якутии Айсен Николаев рассказал о строительстве оптоволокна в условиях вечной мерзлоты.

В 2018 году на территории республики без использования государственного бюджета Якутии было проложено около 2 тыс.км оптоволоконных линий. Благодаря этому, сегодня более 80% населения республики имеюь доступ во всемирную паутину.

По словам Айсена Николаева, в 2019 году впервые за Полярным кругом будет построена первая оптоволоконная линия. Это волоконно-оптические линии (ВОЛС) из Удачного Мирнинского района в Оленёк.

- Из Оленька линия пойдёт ещё дальше на север – в Саскылах Анабарского района, а этот район расположен на берегу Северного ледовитого океана, – сказал глава республики.

Также, на обсуждение вынесли планы по строительству ВОЛС из Усть-Неры в колымские районы – Верхнеколымский, Среднеколымский и Нижнеколымский.

Вице-председатель Арктического экономического совета Хейдар Гудйонссон отметил, что даже в условиях арктических районов Якутии осуществляются перспективные инфокоммуникационные проекты.