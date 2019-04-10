2019-04-10T04:14:24+03:00
Общество

Якутск станет «Умным городом» в течении шести лет

Соглашение подписано на международном арктическом форуме «Арктика - территория диалога»
Ольга Донская
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После Якутска проект введут и в других северных городах.После Якутска проект введут и в других северных городах.
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В Санкт-Петербурге 9 апреля на международном арктическом форуме «Арктика – территория диалога» подписано трехстороннее соглашение о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Проект будет работать в Якутске.

Документ подписан главой Якутии Айсеном Николаевым, министром строительства и ЖКХ России Владимиром Якушевым и мэром Якутска Сарданой Авксентьевой. Проект ведет Министерство строительства и ЖКХ РФ.

- Для нас крайне важны те процессы, которые могут быть оптимизированы, улучшены и могут появиться в управлении городским хозяйством благодаря цифровизации. Со стороны властей республики, лично меня, проекту будет оказана большая поддержка, – сказал глава республики.

Для самого крупного населенного пункта на вечной мерзлоте внедрение цифровых технологий крайне необходимо, «Умный город» планируется претворить в жизнь в ближайшие 6 лет. После Якутска проект опробуют и в других северных городах.

Проект «Умный город» стартовал в РФ в 2018 году в пилотном режиме, а с 2019 года стал обязательным в рамках сразу двух нацпроектов – «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика».

«Умный город» должен повысить эффективность управления городской инфраструктурой, снизить аварийность и потери на коммунальных сетях, повысить эффективность сбора муниципальных налогов, городских транспортных систем, снизить число инцидентов нарушений общественной безопасности, повысить удовлетворенность качеством жизни в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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