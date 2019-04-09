2019-04-09T10:08:51+03:00
Общество

В 2019 году в Якутске отремонтируют 26 км дорог

На финансирование беспрецедентных по своим масштабам работ будет выделено 1,5 млрд рублей
Нинель ГУСЕВА
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Одним из самых масштабных объектов капитального ремонта в 2019 году станет Хатын-Юряхское шоссе.Одним из самых масштабных объектов капитального ремонта в 2019 году станет Хатын-Юряхское шоссе.Фото: ЯСИА
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В 2019 году в столице республики планируется отремонтировать 26 километров улично-дорожной сети. Приоритет отдан дорогам, где проходят маршруты общественного транспорта и участкам, требующим текущего ремонта.

Аукционы по определению подрядных организаций для строительства, реконструкции и ремонта объектов уже начались. Так, строительством автомобильного моста через реку Шестаковка в селе Пригородный займется строительная компания «Илин». На очереди – проведение аукционов и определение подрядчиков по строительству еще двух автомобильных мостов в микрорайоне Северный и в микрорайоне Марха через речку Мархинка. Заказчиком работ выступает МКУ «Главстрой».

Также предстоит строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Петра Алексеева, Пирогова и Стадухина, подъездной дороги к мкр. «Три сосны» на Вилюйском тракте, масштабная реконструкция улиц Д. Сивцева – Суорун Омоллоона в 203 микрорайоне и Ларионова в 202 микрорайоне.

Капитальный ремонт ждет улицы Пилотов, Красильникова и Жорницкого – от ул. Строителей до ул. Пирогова. Также будут завершены работы, начатые в 2016-2017 годах – капремонт ул. Автодорожной от поворота к ДСК до ул. Воинская, ул. Кеши Алексеева, ул. Петра Алексеева от ул. Пирогова до ул. Семена Данилова, вторая очередь капремонта ул. Экспериментальная. В Мархе отремонтируют ул. Газовиков.

Одним из самых масштабных объектов капитального ремонта в 2019 году станет Хатын-Юряхское шоссе, на котором планируется обновить порядка 5 км дорожного полотна от Вилюйского тракта до ул. Курнатовского. Наряду с крупными объектами, проведут ремонт перекрестков Курашова – Пояркова и Пояркова – П. Алексеева.

Финансирование беспрецедентных по своим масштабам работ будет вестись из бюджетов трех уровней и составит 1 млрд 496 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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