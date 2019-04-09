Якутия представит свои инвестпроекты на международном арктическом форуме «Арктика - территория диалога»

В Санкт-Петербурге с 9 по 10 апреля проходит V Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Сегодня на пленарной сессии форума выступит президент страны Владимир Путин, передает ЯСИА.

Якутия познакомит всех желающих с проектом центра климатических испытаний, мультимедийной картой touch-screen c информацией об инвестпроектах арктической зоны. Гости смогут в режиме виртуальной реальности посмотреть туристические ролики и презентации. Кроме того, на стенде республики представят уникальное ювелирное изделие — композицию «Арктический триумф России» из бивня мамонта в сочетании с серебром, бриллиантами и рубинами. В композицию включены: двуглавый орел на кончике бивня, условная схема Северного Морского пути вдоль «спирали», карта России на основании полусферы. У композиции одна тема: Россия — как ведущее историческое действующее лицо в Евразии, Арктике, мире.

Композицию придумал бывший министр культуры республики Андрей Борисов.

Отмечено, что в этом году форум посвящен теме «Арктика. Океан возможностей». Организатором мероприятия стал фонд «Росконгресс».