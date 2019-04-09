В Якутии в 2019 году 7,5 тысяч человек начнут работать в промышленных предприятиях

В 2019 году глава Якутии Айсен Николаев поставил задачу перед государственной службой занятости: обеспечить население рабочими местами в промышленных предприятиях республики. Всего планируется дать работу 7 500 людям, в том числе 1 500 рабочих мест отведено для молодежи.

По информации Государственного комитета Якутии по занятости населения, в 2018 году 9 818 человек окончили профессиональные и высшие образовательные организации, из них 95% работают по профессии. 6,1% (то есть 2 403 человека) выпускников решили продолжить обучение.

По данным Сахастат за январь-сентябрь 2018 года численность рабочей силы в возрасте от 20 до 29 лет составил 115,6 тысяч человек, а численность безработных – 12,3 тысяч человек. Уровень безработицы среди молодежи этой возрастной категории - 10,6%.

14, 7% безработных граждан до 30 лет отучились в ВУЗах, 39,6% имеют среднее профессиональное образование, а 45,7% молодежи не имеют никакого профессионального образования.

Чтобы сократить количество безработицы среди молодого поколения, Госкомзанятости республики проводит активную работу сразу в нескольких направлениях, заданных государством.