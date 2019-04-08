Как в Якутии поддержат семьи с детьми?

Правительство Якутии утвердило порядок предоставления дополнительных мер поддержки, направленных на повышение рождаемости в регионе. Документ определяет правила предоставления дополнительных мер поддержки в связи с рождением или усыновлением детей в республике.

Дополнительные меры поддержки предоставляются в виде:

- единовременной денежной выплаты – при рождении (усыновлении) первого ребенка;

- регионального материнского капитала в размере 30% от размера материнского (семейного) капитала – при рождении (усыновлении) второго ребенка;

- ежемесячной денежной выплаты семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину среднедушевого денежного дохода населения в республике – при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей до достижения им (ими) возраста трех лет.

Право на единовременную денежную выплату имеет женщина, родившая или усыновившая или мужчина (единственный усыновитель), усыновивший первого ребенка.

Право женщины на единовременную денежную выплату прекращается и возникает у отца ребенка в случае смерти женщины, объявления ее умершей, лишения ее родительских прав.

Размер единовременной денежной выплаты составляет 2-кратный размер прожиточного минимума для детей, установленный в целом по республике за второй квартал года, предшествующего году обращения за предоставлением выплаты. В этом году он составляет 33812 рублей.

Региональный материнский капитал в сумме 135907 рублей (размер указан на 2019 год) в связи с рождением или усыновлением второго ребенка предоставляется гражданину России, получившему государственный сертификат на материнский (семейный) капитал.

Право на региональный материнский капитал возникает у женщины, родившей или усыновившей второго ребенка, мужчины, являющегося единственным усыновителем второго ребенка.

Право на ежемесячную денежную выплату в размере 16906 рублей (размер указан на текущий год) имеет один из родителей или усыновителей третьего ребенка или последующих детей в семье со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины среднедушевого денежного дохода населения в Якутии.

Для определения права на ежемесячную денежную выплату применяются сведения о величине среднедушевого денежного дохода населения в Республике Саха (Якутия) на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия), установленной на 14-й рабочий день после отчетного периода.

Право на дополнительные меры поддержки в связи с рождением или усыновлением детей имеют россияне, постоянно проживающие на территории Якутии не менее трех лет, в случае, если ребенок рожден начиная с 1 января текущего года.

Порядок вступает в силу с 1 мая и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.