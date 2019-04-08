Задержан глава Оймяконского района Якутии

8 апреля 2019 года глава Оймяконского района Михаил Захаров задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в 2013 году глава района организовал проведение открытого аукциона на право заключения муниципального контракта по приобретению квартиры. Аукцион не состоялся, и Михаил Захаров направил на имя главы минфина Якутии письмо о согласовании документов для приобретения квартиры в поселке Усть-Нера для нужд муниципального образования.

После рассмотрения направленных главой документов Минфин заключил контракт на приобретение этой квартиры за 1,5 млн рублей, которая была принята на баланс администрации Оймяконского района. В последующем Михаил Захаров добился передачи указанной квартиры в собственность членов своей семьи. Имея в собственности несколько жилых помещений в Якутске, он таким правом не обладал.

Михаила Захарова задержали 8 апреля 2019 года. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Как сообщила старший помощник руководителя республиканского следкома Надежда Дворецкая, уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной управлением ФСБ России по Якутии.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Для расследования уголовного дела создана следственная группа.

Михаил Захаров родился 1 января 1978 года в п. Курбусах Усть-Алданского улуса.

В 2000 г. окончил Якутскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «инженер-механик», в 2011 г. – Северо-Восточный федеральный университет по специальности «горный инженер».

С 1999 года работал в ОО НПК «ЭПЛ Даймонд».

С начала 2005 года – инженер технического отдела ЗАО «Учур».

С 2008 по 2012 г. – начальник отдела промышленности при администрации Оймяконского района.

С июня 2011 года является секретарём Оймяконского местного отделения политической партии «Единая Россия».

С 21 марта 2012 года – глава Оймяконского района.