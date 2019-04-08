Вторая якутская круглогодичная теплица "Саюри" даст первый урожай уже в мае

Проверка новой теплицы «Саюри» показала положительный результат. Площадь теплицы 1,2 га.

Обустройство нового объекта близко к завершению. Нововведением стала установка системы отопления для контроля процесса созревания растений.

В новой теплице работники комплекса ежедневно высаживают 800 штук листьев салата, а в 4 блоках теплицы уже посажены 22 тысячи штуки рассады огурцов. Так как томаты нельзя садить в одном помещении с огурцами, их очередь расти придет только в июне. В середине мая ожидается первый урожай огурцов, а зелень салата горожане смогут попробовать уже в середине апреля.

Продукция тепличного комплекса продается в 30 магазинах Якутска. Цена огурцов «Саюри» составляет 300 рублей за килограмм, с учетом 20 % наценки торговых точек.

- В дальнейшем планируем установить в городе небольшие нестационарные торговые объекты, в которых продукция «Саюри» будет продаваться без торговых надбавок, - сказал заместитель главы города по экономике и финансам Михаил Воробьев.

После открытия первой экспериментальной теплицы в 2016 году площадью 1024 кв. м было собрано 16 тонн томатов и более 30 тонн огурцов.