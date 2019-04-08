2019-04-08T03:14:03+03:00
Происшествия

Замминистра здравоохранения Якутии отстранили от должности

Сейчас Людмила Вербицкая находится под подпиской о невыезде
Ольга Донская
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ООО "Мед-фуд" отрицает поставку ланчбоксовООО "Мед-фуд" отрицает поставку ланчбоксовФото: ЯСИА
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Как стало известно телеканалу «Якутия 24», Якутский городской суд решил во время расследования уголовного дела, временно отстранить от должности заместителя министра здравоохранения республики Людмилу Вербицкую.

Уголовное дело было возбуждено по факту превышения чиновником должностных полномочий при проведении госзакупок. В Минздраве Якутии были проведены обыски. Расследование связано с деятельностью компании «Мед-Фуд».

МВД России объявили о возбуждении уголовного дела по факту превышения чиновником должностных полномочий при проведении госзакупок. В ходе предварительного следствия установлено нарушение конкурентных способов определения поставщика продуктов питания для нужд медицинской организации.

Комментарий Людмилы Вербицкой.Подписывайтесь на наш канал в YouTube: https://bit.ly/2YIvSgh Якутия 24 - это новости в круглосуточном формате. Корреспонденты нашего телеканала освещают все важные события Якутска, Якутии, страны и мира. Политика, экономика, спорт, актуальные интервью, специальные репортажи, происшествия и многое другое вы увидите первыми. Мы в социальных сетях: Сайт: http://yk24.ru/ Facebook: https://www.facebook.com/yakutia24ru/ Instagram: https://www.instagram.com/yk24.ru/ Вконтакте: https://vk.com/yk24ru Twitter: https://twitter.com/yakutia_24 Одноклассники: https://www.ok.ru/yakutiya.24

Примечательно, что ООО «Медфуд» утверждает, что они не причастны к поставке ланчбоксов в медучреждения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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