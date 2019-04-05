2019-04-05T09:43:50+03:00
Происшествия

В Якутске любовный треугольник закончился кражей

Мужчина обокрал сестру любовницы для того, чтобы снять стресс
Ольга Донская
Поделиться:
В кошельке было 900 рублей.В кошельке было 900 рублей.Фото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

Любовный треугольник трех жителей Якутска закончился весьма неприятно. В одно из отделений полиции города с заявлением о пропаже кошелька обратилась девушка.

Приступив к расследованию пропажи, сотрудники с удивлением узнали занимательную историю.

Потерпевшая вместе с сестрой и ее возлюбленным зашли в подъезд жилого дома. Там на компанию набросилась неизвестная женщина. В пылу схватки стало понятно, что нападавшая - законная супруга мужчины.

Потерпевшая, заступаясь за сестру, в качестве оружия применяла свою сумочку, которая впоследствии упала на пол. Виновник конфликта подобрал сумку, вытащил оттуда кошелек с 900 рублями и незаметно покинул воинственно настроенных женщин.

Похищенную сумму мужчина потратил на алкоголь. На вопрос «Почему?», он резонно ответил: «Снять стресс».

На неправдивого любовника и ненадежного мужа заведено уголовное дело по статье кража.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Самаре 21-летнюю модель, которую судят за торговлю наркотиками, пытаются оправдать присяжные. Но судья отказывается читать их вердикт
Адвокат уверен: доказательства вины девушки подделали. По его словам, все переписки, звонки и перемещения фальсифицированы
Новости 24
В субботу 6 апреля воздух в Якутске прогреется до +7°С
В якутском фермерском хозяйстве родился Вайфай
Дорожники Якутии готовят трассу к весеннему паводку
В Якутии снизили грузоподъемность ледовых переправ
В столице Якутии отреставрируют памятник Ленину
В Якутии подросток с подельником украли спирт и коробку конфет
В Намском районе Якутии водитель уснул за рулем и в результате ДТП вылетел через лобовое окно
Сезон охоты начнется в Якутии с 6 мая
В одном из районов Якутии детей кормили просрочкой
В южной Якутии появится единый центр по сбору платежей
В СВФУ отберут молодых инженеров для чемпионата CASE-IN
Плановые контртеррористические учения в Якутске
В Якутске определено место под строительство кардиоцентра
В Сунтарском районе Якутии в ДТП пострадали четверо, в том числе 12-летний ребенок