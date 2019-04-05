В Якутске любовный треугольник закончился кражей

Любовный треугольник трех жителей Якутска закончился весьма неприятно. В одно из отделений полиции города с заявлением о пропаже кошелька обратилась девушка.

Приступив к расследованию пропажи, сотрудники с удивлением узнали занимательную историю.

Потерпевшая вместе с сестрой и ее возлюбленным зашли в подъезд жилого дома. Там на компанию набросилась неизвестная женщина. В пылу схватки стало понятно, что нападавшая - законная супруга мужчины.

Потерпевшая, заступаясь за сестру, в качестве оружия применяла свою сумочку, которая впоследствии упала на пол. Виновник конфликта подобрал сумку, вытащил оттуда кошелек с 900 рублями и незаметно покинул воинственно настроенных женщин.

Похищенную сумму мужчина потратил на алкоголь. На вопрос «Почему?», он резонно ответил: «Снять стресс».

На неправдивого любовника и ненадежного мужа заведено уголовное дело по статье кража.