В Якутии возбуждено уголовное дело на одного из руководителей Минздрава

Накануне, в Минздраве Якутии прошли обыски. Следственное действие проведено в рамках расследования деятельности ООО «Мед-Фуд».

Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и цифровые носители министерства, имеющие значение для расследования. ООО «Мед-Фуд» - организатор питания для пациентов в некоторых медучреждениях республики вот уже 10 лет.

- В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемая допустила умышленное нарушение положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». При подготовке конкурсной документации для закупки в интересах республиканской больницы партии ланч-боксов, применяемых для организации питания пациентов, она, используя служебное положение, добилась внесения изменений выгодных для одного из участников конкурса. Тем самым она нарушила конкурентные способы определения поставщика продуктов питания для нужд медицинской организации, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.yakutia.kp.ru/video/embed/701330" frameborder="0"></iframe> Ирина Волк о возбуждении уголовного дела на одного из руководителей Минздрава Якутии.

По информации News.ykt подозреваемая - замминистра здравоохранения Людмила Вербицкая. Возбуждено уголовное дело, в ее отношении пока выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

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