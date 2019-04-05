Якутянка занималась контрабандой средств для похудения

32-летнюю жительницу Якутска обвинили в контрабанде, незаконном хранении и сбыте сильнодействующих веществ. Предварительно установлено, что в августе 2018 года обвиняемая договорилась с неустановленным лицом о поставке вещества для похудения - «сибутрамин». Заказав препарат с казахстанского интернет-магазина, женщина начала рекламировать вещество в социальных сетях для продажи.

В сентябре 2018 года женщину предупредили о том, что «сибутрамин» сильнодействующее вещество и его продажа на территории РФ ограничена и реализация грозит уголовной ответственностью. Несмотря на предупреждение, обвиняемая продолжила продавать препарат и заказала дополнительную партию весом в 3,5 кг, которую впоследствии изъяли.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Сибутрамин - анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения. Оно относится к группе препаратов для лечения ожирения и применяется при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела.