2019-04-05T03:56:56+03:00
Происшествия

Якутянка занималась контрабандой средств для похудения

Женщина заказывала вещество из Казахстана
Ольга Донская
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Злоумышленнице делали предупреждение, но это не помешало ей заказать еще несколько кг товара.Злоумышленнице делали предупреждение, но это не помешало ей заказать еще несколько кг товара.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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32-летнюю жительницу Якутска обвинили в контрабанде, незаконном хранении и сбыте сильнодействующих веществ. Предварительно установлено, что в августе 2018 года обвиняемая договорилась с неустановленным лицом о поставке вещества для похудения - «сибутрамин». Заказав препарат с казахстанского интернет-магазина, женщина начала рекламировать вещество в социальных сетях для продажи.

В сентябре 2018 года женщину предупредили о том, что «сибутрамин» сильнодействующее вещество и его продажа на территории РФ ограничена и реализация грозит уголовной ответственностью. Несмотря на предупреждение, обвиняемая продолжила продавать препарат и заказала дополнительную партию весом в 3,5 кг, которую впоследствии изъяли.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Сибутрамин - анорексигенное лекарственное средство, усиливающее чувство насыщения. Оно относится к группе препаратов для лечения ожирения и применяется при комплексной поддерживающей терапии больных с избыточной массой тела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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