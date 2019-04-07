Якутянка Влада Потапова лидирует в голосовании за финалисток «Мисс Россия»

Якутянка Влада Потапова лидирует в народном интернет-голосовании за финалисток национального конкурса красоты «Мисс Россия». Голосование продлится на сайте конкурса до 12:00 13 апреля.

Чтобы проголосовать, необходим аккаунт в Facebook или Вконтакте. Отдать свой голос можно 1 раз в сутки за одну девушку. Голоса зачитываются в течение часа. По итогам голосования десять участниц, набравшие наибольшее число голосов, автоматически попадут в топ-20 национального конкурса.

Влада Потапова лидирует с большим отрывом – за нее отдали свои голоса 5013 человек.Фото: ЯСИА

Сейчас Влада Потапова лидирует с большим отрывом – за нее отдали свои голоса 5013 человек. В своей анкете участница из Якутии сообщила, что профессионально занималась балетом, работала ведущей на телевидении, проводит мастер-классы по фотопозированию и дефиле. На конкурсе талантов девушка предстала перед жюри в якутском национальном костюме и исполнила песню "Якутяночка" на якутском языке.

На сайте woman.ru проходит голосование в специальной номинации «Народный выбор». Победительница получит титул «Выбор Woman.ru» и спецприз от портала. Три девушки, набравшие наибольшее количество голосов, станут героинями одной из соцсетей Woman.ru на один день, чтобы рассказать о своем родном городе на всю страну.

Участница из Якутии профессионально занималась балетом, работала ведущей на телевидении.Фото: ЯСИА

В национальном конкурсе красоты «Мисс Россия-2019» принимают участие 50 девушек со всех уголков страны. Имя победительницы объявят 13 апреля в концертном зале «Barvikha Luxury Village».