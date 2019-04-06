В Якутске на мать, бросившую трехмесячного сына одного, завели уголовное дело

37-летняя жительница Якутска, бросившая трехмесячного сына на 4 дня, стала фигуранткой уголовного дела. Утром 3 апреля соседи вызвали полицию, сообщив, что в одной из квартир жилого дома на ул. Петровского беспрерывно плачет ребенок

Приехав на место, сотрудники полиции убедились, что вызов не ложный - в квартире действительно плакал малыш. Так как достучаться до жильцов не удалось, было решено вскрыть входную дверь.

В квартире полицейские обнаружили трехмесячного младенца, одиноко лежащего на диване. Рядом валялась пустая бутылочка для кормления. На коже мальчика были видны многочисленные пролежни.

В тот же день мать младенца отыскали в одном из неблагополучных районов города. У 37-летней женщины трое сыновей. 30 марта горе-мамаша ушла пьянствовать, прихватив с собой 3-летнего сына. Старшего 10-летнего ребенка воспитывают родственники, живущие в сельской местности.

Трехмесячного сынишку она оставила на попечение своего 31-летнего брата, в "послужном списке" которого несколько судимостей, в том числе за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Вполне ожидаемо, что «нянь» из него вышел неважный: через некоторое время дядя бросил малыша одного в квартире и уехал в деревню.

Как выяснилось, ранее мать ребенка уже привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и стояла на учете органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и защиты их прав.

Младенец госпитализирован в инфекционное отделение детской клинической больницы Якутска. В настоящий момент его состояние оценивается как средней степени тяжести, когда его выпишут из больницы, его отправят в социальное учреждение, куда уже забрали среднего малыша.

Сегодня стало известно, что на мать возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением.