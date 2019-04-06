УФСИН Якутии отрицает факт слива фекальных вод в реку Лена

В районе села Табага, в пригороде Якутска, зафиксировано загрязнение реки Лена. Общественники установили, что 20 тыс. кв. м залиты фекальными воды, которые сливают с исправительной колонии №7.

Однако, по информации News.ykt, УФСИН Якутии утверждает, что загрязнение одной из самых длинных рек мира, не их вина.

- Очистка септиков проводится своевременно специальными автомобилями ИП Савенкова В.А. на основании заключенного договора. Таким образом, администрация исправительной колонии №7 не имеет отношения к сбросу жидких бытовых отходов в реку Лену, — сказали в ведомстве.

Также, по их словам, для слива жидких бытовых отходов в колонии установлено 3 септика, которые находятся в исправном состоянии.

- Сейчас уже можно сказать, что водному объекту нанесен колоссальный ущерб. В случае обнаружения в пробах воды разносчиков инфекций, ситуация приобретет еще более угрожающий характер. В поселке нет организованного слива жидких бытовых отходов, отсутствует источник нормального водоснабжения. Для хозяйственно-питьевых нужд поселок пользуется скважиной, которая стоит на балансе данной колонии, - прокомментировала ситуацию председатель Ассоциации экологов Якутии Любовь Киприянова.

Как сообщил старший государственный инспектор Якутского комитета государственного экологического надзора Алексей Сивцев, пробы воды у Якутска, села Табага, поселка Жатай и микрорайона Кангалассы для анализов отбираются ежеквартально.

- Последнюю пробу воды для анализа из первой протоки реки Лены брали 1 апреля. Материалы проверки передали в управление Росприроднадзора по Якутии, — прокомментировал инспектор.