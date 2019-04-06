Правительство Якутии сменит формат работы

Правительство Якутии провело стратегическую сессию по выполнению национальных проектов и дальнейшей работы исполнительных органов государственной власти.

- Стратсессия позволяет разработать новые подходы к реализации Нацпроектов в регионе. Такая «перезагрузка» открывает уникальные пути развития, которые в последующем решают поставленные задачи, рассказал председатель Правительства Якутии Владимир Солодов.

Создана команда, которой предстоит воплотить в жизнь национальные проекты: в нее вошли руководители министерств и ведомств. Такой формат работы будет продолжен и дальше, так как доказана эффективность результатов, благодаря совместной работе ведомств республики.

Национальные проекты обеспечивают выполнение целей «майского» указа Президента РФ Владимира Путина и определяют российскую экономическую политику на ближайшие шесть лет. Расходы по 12 нацпроектам в Республике Саха (Якутия) (демография, здравоохранение, образование, наука, культура, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство, международная кооперация и экспорт) за шесть лет составят 65,32 млрд рублей.