В Минздраве Якутии прошли обыски

Сегодня утром ряд якутских СМИ сообщили о проведении обысков у должностных лиц Министерства здравоохранения Якутии. На сайте ведомства появилось сообщение по этому поводу.

- Следственное действие проведено в здании Министерства здравоохранения Якутии в рамках расследования деятельности ООО «Мед-Фуд». В ходе следственного мероприятия сотрудниками правоохранительных органов изъяты документы и цифровые носители министерства, которые могут иметь значение для уголовного дела. ООО «Мед-Фуд» занимается организацией питания для пациентов ряда медицинских учреждений республики более 10 лет, - указано в сообщении.

Министерство здравоохранения оказывает содействие следственным органам для проведения полного и объективного расследования. В интересах следствия давать какую-либо информацию или оценку деятельности ООО «Мед-Фуд» преждевременно.