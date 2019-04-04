2019-04-04T13:43:21+03:00
Общество

В Минздраве Якутии прошли обыски

Ряд СМИ сообщили об этом сегодня утром
Ольга Донская
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Министерство здравоохранения оказывает содействие следственным органам.Министерство здравоохранения оказывает содействие следственным органам.
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Сегодня утром ряд якутских СМИ сообщили о проведении обысков у должностных лиц Министерства здравоохранения Якутии. На сайте ведомства появилось сообщение по этому поводу.

- Следственное действие проведено в здании Министерства здравоохранения Якутии в рамках расследования деятельности ООО «Мед-Фуд». В ходе следственного мероприятия сотрудниками правоохранительных органов изъяты документы и цифровые носители министерства, которые могут иметь значение для уголовного дела. ООО «Мед-Фуд» занимается организацией питания для пациентов ряда медицинских учреждений республики более 10 лет, - указано в сообщении.

Министерство здравоохранения оказывает содействие следственным органам для проведения полного и объективного расследования. В интересах следствия давать какую-либо информацию или оценку деятельности ООО «Мед-Фуд» преждевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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