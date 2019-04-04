Якутяне смогут летать в Корею два раза в неделю

В новом сезоне работы авиакомпании «Якутия» сохранится большая часть привычных для путешественников маршрутов. Этим летом будет увеличена частота вылетов Якутск - Симферополь, выполняемым через Москву. Теперь якутяне смогут вылетать в Крым четыре раза в неделю.

- В летнее расписание авиакомпании «Якутия» для пассажиров включены регулярные прямые рейсы из Якутска по международным направлениям: в столицу Южной Кореи – город Сеул, в Китайскую Народную Республику - город Харбин. В связи с повышенным сезонным спросом и для удобства наших пассажиров полеты в Сеул с июля будут выполняться не один, а два раза в неделю, - отметил коммерческий директор Андрей Винокуров.

В летнем расписании сохраняются авиарейсы из Якутска в Москву, Санкт-Петербург, Нерюнгри, Хабаровск, Благовещенск. Рейсы Москва - Якутск – Москва будут выполняться ежедневно, Москва – Нерюнгри - Москва - выполняться с увеличенной частотой - 3 раза в неделю. А с 26 апреля «Якутия» начнет выполнять полеты по маршруту Москва – Сочи - Москва ежедневно.

Летнее расписание полетов разработано с учетом особенностей сезонного спроса. У маршрутов удобные стыковки между рейсами, что позволит пассажиру разработать свое путешествие, сэкономив время в пути при пересадках.

Информацию о полетах, расписании и как приобрести авиабилеты по всем направлениям авиакомпании «Якутия», можно узнать на официальном сайте www.yakutia.aero .