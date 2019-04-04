Весна в Якутии бьет температурные рекорды. По данным Гидрометцентра России, причиной небывало теплой погоды стало быстрое перемещение теплого и влажного воздуха с Атлантики на территорию Сибири.

Среднесуточные аномалии температуры воздуха на севере Красноярского края, Таймыре и в Якутии местами достигали +18°С.

На ряде метеостанций были обновлены абсолютные рекорды температур. Так, новый температурный максимум был зарегистрирован в поселке Чумпурук в Якутии, где воздух прогрелся до +8°, превысив предыдущий рекорд более чем на два градуса.

Синоптики отмечают, что столь ранняя весна может значительно осложнить транспортное сообщение с удаленными поселками по зимникам. В Якутии поэтапное понижение грузоподъемности на ледовых переправах для обеспечения безопасности дорожного движения и жизни людей началось с 1 апреля. Планируемая дата закрытия движения по сезонным автодорогам - 15-20 апреля. Дата закрытия зимников может измениться исходя из погодных условий и толщины льда.

По данным Якутского УГМС, сегодня в столице республики без осадков, ветер северо-восточный 2-5 м/с, днем воздух прогреется до +5°С.