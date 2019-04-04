2019-04-04T04:18:05+03:00
Общество

Весна в Якутии бьет температурные рекорды

С чем связана и к чему может привести аномально теплая погода
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Синоптики отмечают, что столь ранняя весна может осложнить транспортное сообщение с удаленными поселками по зимникам.Синоптики отмечают, что столь ранняя весна может осложнить транспортное сообщение с удаленными поселками по зимникам.Фото: Нинель ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Весна в Якутии бьет температурные рекорды. По данным Гидрометцентра России, причиной небывало теплой погоды стало быстрое перемещение теплого и влажного воздуха с Атлантики на территорию Сибири.

Среднесуточные аномалии температуры воздуха на севере Красноярского края, Таймыре и в Якутии местами достигали +18°С.

На ряде метеостанций были обновлены абсолютные рекорды температур. Так, новый температурный максимум был зарегистрирован в поселке Чумпурук в Якутии, где воздух прогрелся до +8°, превысив предыдущий рекорд более чем на два градуса.

Синоптики отмечают, что столь ранняя весна может значительно осложнить транспортное сообщение с удаленными поселками по зимникам. В Якутии поэтапное понижение грузоподъемности на ледовых переправах для обеспечения безопасности дорожного движения и жизни людей началось с 1 апреля. Планируемая дата закрытия движения по сезонным автодорогам - 15-20 апреля. Дата закрытия зимников может измениться исходя из погодных условий и толщины льда.

По данным Якутского УГМС, сегодня в столице республики без осадков, ветер северо-восточный 2-5 м/с, днем воздух прогреется до +5°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Якутия представит свои проекты на форуме «Арктика – территория диалога»
В Якутии ежегодно до 2400 человек кусают животные
На дачные участки Якутска забрела косуля
Пьяный юноша без водительских прав устроил ДТП в Якутске
В Якутске под лед провалился погрузчик
В Якутии бывшего главу наслега обвинили в служебном подлоге
В союзе архитекторов Якутии новый руководитель
В АЛРОСА прокомментировали дело о мошенничестве в дочерней компании
К 2022 году в Якутии построят 100 социально значимых объектов
В Верхоянском районе Якутии произошел разлив нефти
В Якутии пятерых детей отобрали у нерадивых родителей
Ученик якутской балетной школы выступил на сцене Большого театра
Школу №17 Якутска планируют расширить
Якутский боксер Василий Егоров выйдет на ринг в Кёльне
Министр сельского хозяйства Якутии привлечен к административной ответственности
За одну неделю в Якутске было найдено четыре подростка
В Якутске началось первенство России по северному многоборью