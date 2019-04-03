2019-04-03T10:57:08+03:00
Общество

Стало известно, чем запретили заниматься мигрантам в Якутии

Указ подписан главой республики Айсеном Николаевым
Ольга Донская
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--Фото: ЯСИА
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Глава Якутии Айсен Николаев выпустил указ от 27 марта 2019 года с официальным перечнем видов экономической деятельности, которые отныне под запретом для иностранных граждан. Контролировать исполнение указа будет лично Ил Дархан.

В список запрещенной деятельности для мигрантов попали:

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;

- производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий, текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, мебели;

- разработка строительных проектов, разбора и снос зданий;

- розничная торговля, кроме продажи автотранспортными средствами и мотоциклами;

- перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении;

- деятельность легкового такси и арендованных легковых авто;

- грузовые транспортные перевозки;

- организация гостиниц и предприятий общественного питания;

- проведение операций с недвижимостью;

- деятельность в области права, бухгалтерского учета, консультирование по вопросам управления, проектирование в области архитектуры и инженерии, технические испытания, исследования и анализ;

- рекламная деятельность и исследование рынка;

- оказание услуг в сфере образования, здравоохранения

- предоставление социальных услуг, в том числе и без обеспечения проживания;

- деятельность по уходу с обеспечением проживания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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