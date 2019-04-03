Стало известно, чем запретили заниматься мигрантам в Якутии
Глава Якутии Айсен Николаев выпустил указ от 27 марта 2019 года с официальным перечнем видов экономической деятельности, которые отныне под запретом для иностранных граждан. Контролировать исполнение указа будет лично Ил Дархан.
В список запрещенной деятельности для мигрантов попали:
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
- производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий, текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, мебели;
- разработка строительных проектов, разбора и снос зданий;
- розничная торговля, кроме продажи автотранспортными средствами и мотоциклами;
- перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении;
- деятельность легкового такси и арендованных легковых авто;
- грузовые транспортные перевозки;
- организация гостиниц и предприятий общественного питания;
- проведение операций с недвижимостью;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета, консультирование по вопросам управления, проектирование в области архитектуры и инженерии, технические испытания, исследования и анализ;
- рекламная деятельность и исследование рынка;
- оказание услуг в сфере образования, здравоохранения
- предоставление социальных услуг, в том числе и без обеспечения проживания;
- деятельность по уходу с обеспечением проживания.
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ИСТОЧНИК KP.RU