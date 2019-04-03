2019-04-03T04:47:23+03:00
Происшествия

Дочерняя компания обобрала АЛРОСА

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере
Ольга Донская
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Счета-фактуры для оплаты были поддельными.Счета-фактуры для оплаты были поддельными.Фото: ЯСИА
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Следственным подразделением УФСБ России по Якутии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Стало известно о том, что ООО «АЛРОСА-охрана» решили отремонтировать технические средства и системы охранной, пожарной и тревожной сигнализаций на одном из объектов АК «АЛРОСА» в Мирном. После заключения соглашения, акционерная компания выплатила исполнителю сумму денежных средств за услуги по заведомо ложным счетам-фактурам.

Экспертиза в административных учреждениях, в которых должны были пройти работы, показала, что в полном объеме ремонт выполнен не был.

В настоящее время проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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