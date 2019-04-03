Якутский фильм представит Россию на 41-ом Московском международном кинофестивале

С 18 по 25 апреля в Москве пройдет 41-ый Московский международный кинофестиваль. Якутский фильм «Надо мною солнце не садится» и еще две российские кинокартины будут бороться за звание лучшего фильма, сообщает ЯСИА.

Режиссером-постановщиком и автором сценария стала Любовь Борисова. Главную роль сыграл студент Арктического института искусств и культуры Иван Константинов. В основе «Надо мною солнце не садится» лежит история непростых отношений отца и сына, в результате которых молодой парень Алтан уезжает на безлюдный остров, где встречает старика. Старик Байбал каждый день ждет смерти и просит Алтана похоронить его рядом с женой. А Алтан каждый день делает все, чтобы старик захотел прожить еще хотя бы один день.

Фильм снимали на севере у моря Лаптевых в селе Найба Булунского района Якутии. Съемки длились месяц.

Мировая премьера состоится на 41-м Московском международном кинофестивале с 18 по 25 апреля, а через две недели фильм «Надо мною солнце не садится» смогут увидеть и в Якутии.

Напомним, в 2018 году главный приз 40-го ММКФ досталась якутской ленте «Царь-птица» режиссера Эдуарда Новикова. Для Якутии это была первая награда ММКФ.

В кинофестивале принимают участие 13 кинокартин из России, Ирана, Франции, Китая и других стран.