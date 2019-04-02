2019-04-02T13:44:41+03:00
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В Якутске узнают причину массовой гибели рыбы в местном озере

Первым звонком стало видео из соцсетей
Ольга Донская
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Несколько лет назад также массово погибали рыбы, причиной стала нехватка кислорода.Несколько лет назад также массово погибали рыбы, причиной стала нехватка кислорода.
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ЯСИА сообщает, что видео с погибшей рыбой в озере Усун-Эбэ, которое местные называют озеро Круглое, подтверждено активистами ОНФ и сотрудниками якутского комитета охраны природы.

- Появилась информация о том, что на озере в Тулагино-Кильдямском наслеге произошел замор рыбы. Рыбаки сделали подводные съемки и выложили в соцсетях. Мы нашли автора видео, чтобы удостовериться. Известили республиканские и федеральные контролирующие органы. С Якутским комитетом охраны природы выезд состоялся сегодня, 2 апреля. Забурив две лунки и опустив подводную камеру, мы видели одну картину: везде мертвая рыба. Забрали семь разных проб воды для экспертизы, — сообщил член регионального штаба ОНФ Олег Маклашов.

Для полного установления причины смерти рыбы будут вызваны водолазы.

Госинспектор Якутского комитета государственного экологического надзора Минэкологии республики Саргылана Борисова рассказала о том, что пробы воды с озера Усун-Эбэ отобрали на наличие загрязняющих веществ и содержание кислорода, результаты станут известны позже.

Мертвые рыбы озера Усун-Эбэ в Тулагино-Кильдямском наслеге пригорода Якутска.Главные новости Якутии и Якутска http://ysia.ru/ Мы в Instagram: https://www.instagram.com/ysia.ru Мы в Twitter: https://twitter.com/ysia2016 Мы в Facebook: https://www.facebook.com/ysia.sakhamedia/ Мы в Telegram: @Ysianews Мы в Одноклассниках: https://ok.ru/ysia2014 --------------------------------- Читайте и обсуждайте достоверные новости в нашей whatsapp-группе "Новости Сахамедиа": https://chat.whatsapp.com/8Qi7OSwwPqpBMBSfKNB1LL

Несколько лет назад около села Тулагино также погибали рыбы, но в перемерзшей протоке реки Лены. После лабораторных исследований выяснилось, что рыба погибла из-за недостатка кислорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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