2019-04-02T10:56:38+03:00
Общество

Авиакомпания «Якутия» потеряла 17 млн рублей из-за инцидента с ВПП

В декабре 2018 года Боинг задел взлетно-посадочную полосу
Ольга Донская
Поделиться:
Причиной происшествия - неправильная рассадка пассажиров.Причиной происшествия - неправильная рассадка пассажиров.Фото: Ольга Донская
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Якутия» понесла 17-миллионный ущерб, при контакте самолета с ВПП при взлете, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба, сообщает Якутская транспортная прокуратура.

- Boeing 737-800, выполнявший рейс по маршруту НерюнгриКрасноярск, при взлете задней нижней частью фюзеляжа коснулся покрытия взлетно-посадочной полосы. Согласно расследованию, причиной происшествия послужила попытка взлета самолета с нарушенной центровкой из-за неправильной рассадки пассажиров. В результате авиационного происшествия авиакомпании „Якутия“ причинен ущерб в размере более 17 млн рублей, — указано в сообщении.

Напомним, инцидент произошел в декабре 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутии самолет Boeing-737 при взлете задел хвостом взлетно-посадочную полосу

На борту воздушного судна находились 103 пассажира, никто не пострадал (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Сорвало солнечные батареи, сорвало ветроуказатель»: Лодку Федора Конюхова трижды перевернул сильный шторм в океане
Сын легендарного путешественника Оскар Конюхов рассказал «КП», что это первый случай за весь поход, когда весельную лодку перекрутило на 360 градусов [видео]
Новости 24
Тринадцать якутских борцов отправились в Улан-Батор
Активисты обеспокоены состоянием реки Лена: фекальные стоки с исправительной колонии сливаются в воду
В Якутске менеджер украл смартфоны на сумму свыше 800 000 рублей
Студенты из Якутии выиграли Гран-при фестиваля КВН «Балтика»
В якутской колонии-поселении нашли нарушения
Котловой завод в Якутии получил патент на новый тип техники
Глава Якутии сообщил о смене ректора в Высшей школе инновационного менеджмента
АЛРОСА провела аукцион в Нью-Йорке
В Якутии отменят соревнования собак по притравке на живом медведе
В Якутске вывезли более 187 тысяч кубометров снега
Не платишь алименты? Получи срок
Четверо жителей Якутии предстанут перед судом за серию краж со стройплощадок
В Якутске произошло ДТП с участием трех машин
Задай вопрос мэру! Прямой эфир с Сарданой Авксентьевой - сегодня на канале «Россия 24»
Завтра в Якутске потеплеет до +2 градусов
Закрыт автозимник в Якутии
В Якутии перевернулся автомобиль с трубами, водителя придавило в кабине
Блогер Илья Варламов снял фильм о Якутии
Предприниматель из Якутии оставил 70 коров без дома
В Якутске прошел суперматч по шашкам