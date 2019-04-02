Авиакомпания «Якутия» потеряла 17 млн рублей из-за инцидента с ВПП
Авиакомпания «Якутия» понесла 17-миллионный ущерб, при контакте самолета с ВПП при взлете, возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего причинение крупного ущерба, сообщает Якутская транспортная прокуратура.
- Boeing 737-800, выполнявший рейс по маршруту Нерюнгри — Красноярск, при взлете задней нижней частью фюзеляжа коснулся покрытия взлетно-посадочной полосы. Согласно расследованию, причиной происшествия послужила попытка взлета самолета с нарушенной центровкой из-за неправильной рассадки пассажиров. В результате авиационного происшествия авиакомпании „Якутия“ причинен ущерб в размере более 17 млн рублей, — указано в сообщении.
Напомним, инцидент произошел в декабре 2018 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU