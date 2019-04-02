В Якутске осуждены участники сговора, которые делали бизнес на нелегальных мигрантах

Выходец из Южной Осетии Х. арендовал у местного жителя участок площадью около 8 га. Там же он организовал строительство жилых сооружений для рабочих. Затем по ранее достигнутой договоренности гражданка Узбекистана К. привлекла к этой деятельности своих соотечественников.

Нелегальных мигрантов выявили еще летом 2017 года на сельскохозяйственном участке в поселке Маган. Иностранцы незаконно работали и жили в самостроях, построенных на участке. В том же году они были депортированы, въезд в РФ им был закрыт на пять лет.

На днях состоялся суд над организаторами нелегальной миграции. По данным следствия, Х. и К. умышленно решили организовать незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ для дальнейшего использования их в качестве рабочей силы.

Якутский городской суд признал обоих подозреваемых виновными в организации незаконной миграции по предварительному сговору и назначил наказание — по 4 года лишения свободы условно каждому.