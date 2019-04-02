В Якутии пойман убийца двух человек

Не так давно в одном из заброшенных домов Якутска обнаружили тела двух неизвестных мужчин с признаками насильственной смерти. У обоих были одинаковые повреждения в области затылка.

Личности погибших установлены. Как выяснилось, мужчины приехали из Томпонского района на поиски работы и вместе жили в съемной квартире. Эксперты-криминалисты установили, что до момента обнаружения тела лежали там целую неделю.

Оказалось, что погибшие распивали спиртные напитки в компании троих знакомых: хозяина дома, его знакомой и 44-летнего мужчины. Когда хозяин дома и гостья уснули, оставшиеся за столом трое мужчин повздорили. Подозреваемый нанес оппонентам несколько ударов топором по затылку, а затем перенес тела в заброшенный дом, расположенный через озеро от места происшествия.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый помещен в следственный изолятор.