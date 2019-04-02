В самых северных районах Якутии заработала мусорная реформа

ЯСИА сообщает, что ЖКХ Якутии стал региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в арктической зоне республики. С конца марта начали очищать шесть районов Якутии: Булунский, Нижнеколымский, Эвен-Бытантайский, Абыйский, Аллаиховский и Среднеколымский.

По словам замминистра ЖКХ и энергетики Якутии Виктора Романова, в Арктике в большинстве населённых пунктах услуга по обращению с ТКО не оказывалась, поэтому сейчас требуется особый подход в организации работ.

По федеральному закону, муниципальные образования обязаны организовать площадки для накопления, ведение реестра и обустройство этих площадок. В первую очередь главам районов предстоит утвердить схемы размещения контейнерных площадок и предоставить их региональному оператору для организации сбора и вывоза отходов, а также провести беседы с населением.

Также районам необходимо предоставить данные обо всех точках скопления мусора для включения в перечень объектов размещения отходов, которые будут эксплуатироваться до 2023 года без ограничения со стороны надзорных органов. Данный перечень будет согласован с Минприроды России.