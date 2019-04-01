Мой дом – воля: якутского лосенка Бээчэ выпустили в естественную среду обитания

Якутского лосенка Бээчэ выпустили в естественную среду обитания 30 марта. Мероприятие прошло без особых проблем – животное даже не пришлось усыплять.

«Переезд» лося организовали специалисты дирекции биоресурсов Минэкологии Якутии. Чтобы поместить повзрослевшее животное в ящик для транспортировки, понадобилось сразу несколько мужчин.

В ящик для транспортировки молодого сохатого загружали сразу несколько мужчин.

Найденыша провожали члены приютившей его семьи Рожиных. Для отслеживания передвижений животного на него надели радио-ошейник со спутниковой навигацией.

Дорогу лосенок перенес хорошо – он был спокоен, применять седативный препарат не пришлось.

Чтобы обеспечить безопасность одомашненного животного, его выпстили не на территории ресурсного резервата «Туостах», как планировалось ранее, а в другом месте. Новым домом для Бээчэ станет труднодоступная местность, до ближайшего населенного пункта – несколько десятков километров.

Найденыша провожала приютившая его семья Рожиных.

На новом месте жительства для лосенка заранее подготовили кормушки, развешали веники и заложили соль в солонцах. Первое время за перемещениями животного будут следить ученые и специалисты Верхоянской инспекции госэконадзора, а местные жители – периодически подкармливать.

Как выяснилось, недалеко от того места, где Бээчэ выпустили, обитают лосиха с лосенком. Специалисты Минэкологии республики надеются, что животное присоединится к ним и обретет новую семью.

Бээчэ прожил с людьми больше полугода. Осиротевшего малыша семья Рожиных подобрала летом 2018 года в Верхоянском районе Якутии. Лосенка кормили молоком из бутылочки, спал он на специально подостланном для него сене. Животное даже сдружилось с одной из хозяйских собак, с которой они вместе играли.

Специалисты надеются, что на воле животное обретет новую семью.

За это время малыш превратился в здорового молодого сохатого, и в период весеннего гона мог представлять опасность для людей. Зоопарков, готовых принять животное, не нашлось, поэтому было принято решение выпустить его на волю.

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