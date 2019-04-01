На юге Якутии подешевеет топливо

С 1 апреля 2019 года АО «Саханефтегазсбыт» понижает цены на топливо по нефтебазам 1 ценовой зоны Якутии, в которой числятся Нерюнгринский и Алданский районы.

Вр.и.о. генерального директора АО «Саханефтегазсбыт» Виктор Лебедев отметил, что решение стало возможным благодаря снижению цены на топливо у заводов-производителей в первом квартале текущего месяца. Это позволило снизить стоимость автобензинов на 1 рубль 30 копеек за литр, а дизельное топливо на 50 копеек за литр.

- В случае положительных тенденций по снижению цен на топливном рынке России станет возможным изменение цен в сторону уменьшения и в центральной части республики. В Арктических улусах, где оборачиваемость топлива более длительная, перспектива изменения цен будет известна по итогам первого полугодия, - прокомментировал Виктор Лебедев.

Бензин марки «Премиум-95» на АЗС Нагорнинской нефтебазы установлена цена - 50 рублей 40 копеек, на АЗС Томмотской нефтебазы – 51 рубль. «Регуляр-92» будет стоить на АЗС Нагорнинской нефтебазы - 48 рублей 60 копеек, на Томмотской - 50 рублей. Дизель «Евро» будет стоить 57 рублей 70 копеек на двух нефтебазах.

В цене топлива основную долю занимает цена завода-производителя и транспортные расходы. Надбавка АО «Саханефтегазсбыт» минимальна, отмечают в сообщении.

«Саханефтегазсбыт», как и все организации республики, повысил цены из-за нововведений в законе: повышение ставок НДС с 18% до 20%.