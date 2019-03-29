2019-03-29T15:12:15+03:00
Общество

Мэра Якутска шантажирует журналист

Глава города обратилась с заявлением в правоохранительные органы
Ольга Донская
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Журналист оценила свои услуги "переговорщика" в 7 млн рублей.Журналист оценила свои услуги "переговорщика" в 7 млн рублей.Фото: ЯСИА
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Глава Якутска Сардана Авксентьева написала в своем инстаграм-аккаунте о том, что ее шантажирует известная журналистка Виктория Г.

Она потребовала отозвать все претензии администрации города к скандальному застройщику Гамлету Петросяну. Именно он хотел построить 12-этажный дом на улице Петра Алексеева в районе площади Орджоникидзе по поддельной экспертизе. В настоящее время стройка заморожена.

Если Сардана Авксентьева откажется сотрудничать, Виктория Г. грозилась предать огласке некие порочащие сведения с прошлого места работы мэра. Свои услуги «переговорщика» Виктория оценила в 7 млн рублей - именно столько ей обещал заплатить Петросян, если шантаж удастся.

Сообщения Виктории Г. Фото: Социальные сети

Сообщения Виктории Г.Фото: Социальные сети

- Фото: Социальные сети

-Фото: Социальные сети

- Хочу заявить всем, кто пытается «копать» под меня, сочинять «компроматы» при поддержке своих покровителей или спонсоров – за любую попытку шантажа, неподтвержденной фактами порочащей информации буду обращаться в правоохранительные органы и разматывать всю цепочку до конкретного заказчика. Я с уважением отношусь ко всем журналистам, честно зарабатывающим свой хлеб, выражающим авторскую позицию, объективно раскрывающим суть событий и явлений, даже если не разделяю их точку зрения. Но данный случай – это нечто вопиющее! И требует не просто тщательного расследования, но осуждения всеми здравомыслящими людьми, - написала Сардана Авксентьева в своем Инстаграм.

Глава города обратилась в правоохранительные органы с заявлением о шантаже.

По данным News.Ykt.Ru, речь идет об известной в Якутии журналистке Виктории Габышевой - лауреате ряда профессиональных премий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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