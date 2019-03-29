2019-03-29T08:42:43+03:00
Здоровье

Осторожно, клещи!

В Якутии учащаются случаи укусов насекомыми
Ольга Донская
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За 2018 год зарегистрировано 254 укуса клещей.За 2018 год зарегистрировано 254 укуса клещей.Фото: ЯСИА
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Якутия не является эндемичной территорией по клещевому энцефалиту, но частота и география укусов с каждым годом расширяется. Контакт человека с насекомыми теперь встречается не только на юге Якутии, но и в заречных, центральных и западных районах.

В 2018 году было зарегистрировано 254 укуса в 14 районах республики и Якутске. Самый высокий процент наблюдался в Олекминском районе (35,8% из всех случаев). Людей кусают вне населённых пунктов, например, в необработанной лесной зоне. К слову, на территории летних оздоровительных учреждений контакта с клещами не было зафиксировано

В лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии Якутии было изучено 199 клещей, снятых с людей и окружающей среды. Результаты показали, что они не были переносчиками энцефалита. Но, тем не менее за последние 6 лет в 13 районах республики ученым встречались клещи, зараженные энцефалитом и клещевым боррелиозом.

За 2018 год в Олекминском районе было зарегистрировано два случая энцефалита и один случай клещевого боррелиоза.

Клещи - опасные переносчики возбудителей многих инфекционных заболеваний. Самыми опасным из них является – клещевой энцефалит, который может привести к инвалидности или смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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