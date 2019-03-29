Якутяне смогут летать дешевле

Правительство Российской Федерации выделит дополнительные 2,5 млрд рублей на субсидированные авиаперелёты в регионы Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Чтобы обеспечить льготные авиаперевозки пассажиров с учётом внесённых изменений, мы дополнительно выделяем 2,5 млрд рублей из резервного фонда Правительства. Просьбы об этом поступали и от губернаторов, и от людей, которые считают такую форму поддержки высокоэффективной, – сказал Дмитрий Медведев.

В 2018 году на 10 % увеличилось количество пассажиров на внутренних рейсах, поэтому правила предоставления субсидий подверглись изменениям. На дополнительное финансирование благодаря льготе будет возможно перевезти 380 000 пассажиров в обе стороны.

Всего на субсидирование пассажирских авиаперевозок на Дальний Восток в текущем году предусмотрено 3,8 млрд рублей.