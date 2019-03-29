2019-03-29T05:40:43+03:00
Общество

Якутяне смогут летать дешевле

Правительство РФ выделит дополнительные 2,5 млрд рублей на авиаперевозки жителей Дальнего Востока
Ольга Донская
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего на субсидированные авиабилеты выделено 3,8 млрд рублей.Всего на субсидированные авиабилеты выделено 3,8 млрд рублей.
Изменить размер текста:

Правительство Российской Федерации выделит дополнительные 2,5 млрд рублей на субсидированные авиаперелёты в регионы Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Чтобы обеспечить льготные авиаперевозки пассажиров с учётом внесённых изменений, мы дополнительно выделяем 2,5 млрд рублей из резервного фонда Правительства. Просьбы об этом поступали и от губернаторов, и от людей, которые считают такую форму поддержки высокоэффективной, – сказал Дмитрий Медведев.

В 2018 году на 10 % увеличилось количество пассажиров на внутренних рейсах, поэтому правила предоставления субсидий подверглись изменениям. На дополнительное финансирование благодаря льготе будет возможно перевезти 380 000 пассажиров в обе стороны.

Всего на субсидирование пассажирских авиаперевозок на Дальний Восток в текущем году предусмотрено 3,8 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Якутские гонщики посоревнуются в ледовом дрифте
Жители Якутска погасили долги в аэропорту
Глава Якутии освободил некоторых жителей Якутии от уплаты трех налогов
На улицах Якутска приставы собрали почти 2,5 млн рублей
Станут известны 10 лучших молодых промышленников Якутии
В Якутии незаконно отсыпали реку
В Якутии появится новый мост
В одном из районов Якутии полностью заменят высоковольтную линию
Якутский «Отелло» поливал свою возлюбленную кипятком
Роспотребнадзор призывает поставить прививки против кори
В Якутске за сутки вывезли 8033 кубометров снега
Маленькая якутянка стала I вице мини-мисс Россия
Якутские школьники вошли в тройку победителей всероссийской олимпиады
Планшет раздора: в Якутске мужчина похвастался покупкой, а друг его обокрал
В Якутске проверены незаконно построенные жилые дома
В Якутии подделали водительское удостоверение с помощью…цветного принтера