Мэрия Якутска не обеспечила инвалида жильем

Жительница Якутска бессрочно является инвалидом 2 группы и с ноября 2014 года состоит на учете граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья. Заболевание женщины проходит в тяжелой форме хронического заболевания, поэтому совместное проживание с кем-либо в одном доме невозможно.

Мэрия Якутска до настоящего времени постоянно отказывала женщине в предоставлении жилья. Главным аргументом сотрудников было отсутствие свободного муниципального жилого фонда. Право заявительницы оказалось нереализованным из-за противоправного бездействия администрации города.

Прокуратура Якутска подготовила и направила в суд иск на окружную администрацию, с требованием предоставить женщине благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, общей площадью не меньше норм, отвечающих санитарным и техническим требованиям, с учетом права на дополнительную жилую площадь. По результатам рассмотрения суд удовлетворил иск прокуратуры.