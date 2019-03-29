2019-03-29T04:38:27+03:00
Общество

Мэрия Якутска не обеспечила инвалида жильем

Прокуратура города подала в суд на окружную администрацию
Ольга Донская
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Женщина не может проживать с кем-либо из-за тяжелой формы заболевания.Женщина не может проживать с кем-либо из-за тяжелой формы заболевания.Фото: ЯСИА
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Жительница Якутска бессрочно является инвалидом 2 группы и с ноября 2014 года состоит на учете граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилья. Заболевание женщины проходит в тяжелой форме хронического заболевания, поэтому совместное проживание с кем-либо в одном доме невозможно.

Мэрия Якутска до настоящего времени постоянно отказывала женщине в предоставлении жилья. Главным аргументом сотрудников было отсутствие свободного муниципального жилого фонда. Право заявительницы оказалось нереализованным из-за противоправного бездействия администрации города.

Прокуратура Якутска подготовила и направила в суд иск на окружную администрацию, с требованием предоставить женщине благоустроенное жилое помещение по договору социального найма, общей площадью не меньше норм, отвечающих санитарным и техническим требованиям, с учетом права на дополнительную жилую площадь. По результатам рассмотрения суд удовлетворил иск прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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