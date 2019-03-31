Якутские танцоры в третий раз стали чемпионами России
В Москве с 28 по 31 марта прошел танцевальный чемпионат Hip Hop Russia. Якутию представила команда ZAVOD.
Ежегодно лучшие танцоры страны собираются в Москве, чтобы выяснить, кто лучший и кто достоин поездки на международные турниры “World hip hopdance championship” и “World battles”.
В этом году якутская команда ZAVOD пробилась в финал группового этапа, а двое ее участников - Диана Егорова и Андрей Ламутский - стали победителями в номинации all styles и трехкратными чемпионами России.
- Великолепная двойка, поздравляю!! На этой приятной ноте ложимся спать с чувством гордости за ребят, - написала в своем инстаграм Нюргуяна Яковлева.
Студия танца ZAVOD начала работу в 2010 году, участники команды не раз становились чемпионами республики и страны. Звезда студии Диана Егорова принимала участие в втором сезоне шоу «Танцы на ТНТ».
ИСТОЧНИК KP.RU