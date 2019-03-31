Якутские танцоры в третий раз стали чемпионами России

В Москве с 28 по 31 марта прошел танцевальный чемпионат Hip Hop Russia. Якутию представила команда ZAVOD.

Ежегодно лучшие танцоры страны собираются в Москве, чтобы выяснить, кто лучший и кто достоин поездки на международные турниры “World hip hopdance championship” и “World battles”.

В этом году якутская команда ZAVOD пробилась в финал группового этапа, а двое ее участников - Диана Егорова и Андрей Ламутский - стали победителями в номинации all styles и трехкратными чемпионами России.

- Великолепная двойка, поздравляю!! На этой приятной ноте ложимся спать с чувством гордости за ребят, - написала в своем инстаграм Нюргуяна Яковлева.

zavod_ny И снова УРА!!! ХОТТУБУТ!!! Сегодня(по Якт вчера)) весь день проходили соло батлы, где по хип-хопу участвовали @_lil_di_zvd и @sergosidorov . Серго прошёл отборочный и дошёл до батлов В номинации #allstyles #всестили ВЫИГРАЛИ Андрей Егорович @andrey_lamutskij и Диана @_lil_di_zvd ! #баарэтэ Уже становятся трёхкратными Чемпионами России! #великолепнаядвойка ПОЗДРАВЛЯЮ!!! На этой #приятнойноте ложимся спать с чувством гордости за ребят. #завтрасновавбой #hhi2019 #hhirussia #hhirussia2019 #zavod #zvd #zvdcrew . Полные видео батлов(телефонной сьемки) смотрите в ютуб на нашем канале #ZAVOD ссылка в профиле

Студия танца ZAVOD начала работу в 2010 году, участники команды не раз становились чемпионами республики и страны. Звезда студии Диана Егорова принимала участие в втором сезоне шоу «Танцы на ТНТ».