2019-03-31T04:35:04+03:00
Общество

На Оймяконе начался фестиваль «Полюс Холода-2019»

На открытие мероприятия прибыл глава Якутии
Ольга Донская
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Участники ралли-рейда преодолели тысячу километров и успели прибыть на открытие.Участники ралли-рейда преодолели тысячу километров и успели прибыть на открытие.
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30 марта, в селе Томтор Оймяконского района открылся XIX фестиваль «Полюс Холода-2019». На торжество прибыл глава Якутии Айсен Николаев.

На церемонии открытия творческие коллективы показали театрализованную постановку «Легенды Оймяконья», народные умельцы развернули ярмарку с национальными изделиями и сувенирами. Также, открылась фотовыставка Семена Сивцева «Палитра Оймяконья».

- Я очень рад присутствовать на открытии фестиваля «Полюс Холода». Мы очень активно работаем в последнее время по продвижению туризма, по созданию новых рабочих мест в этой отрасли, и конечно, Полюс холода Оймякон – это тот бренд, который сегодня является достоянием не только Республики Саха (Якутия), но и всей нашей великой страны – России, – сказал Айсен Николаев.

«Плюс Холода-2019» в течении нескольких лет должен стать одним из крупнейших республиканских событий, которое будет собирать тысячи туристов

ИСТОЧНИК KP.RU

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