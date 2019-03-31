На Оймяконе начался фестиваль «Полюс Холода-2019»

30 марта, в селе Томтор Оймяконского района открылся XIX фестиваль «Полюс Холода-2019». На торжество прибыл глава Якутии Айсен Николаев.

На церемонии открытия творческие коллективы показали театрализованную постановку «Легенды Оймяконья», народные умельцы развернули ярмарку с национальными изделиями и сувенирами. Также, открылась фотовыставка Семена Сивцева «Палитра Оймяконья».

- Я очень рад присутствовать на открытии фестиваля «Полюс Холода». Мы очень активно работаем в последнее время по продвижению туризма, по созданию новых рабочих мест в этой отрасли, и конечно, Полюс холода Оймякон – это тот бренд, который сегодня является достоянием не только Республики Саха (Якутия), но и всей нашей великой страны – России, – сказал Айсен Николаев.

«Плюс Холода-2019» в течении нескольких лет должен стать одним из крупнейших республиканских событий, которое будет собирать тысячи туристов