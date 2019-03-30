«Это главный для нас проект»: Владимир Солодов о строительстве Ленского моста

В 2019 году властям Якутии необходимо завершить подготовительную стадию и перейти к реализации проекта строительства Ленского моста. Об этом 30 марта заявил глава правительства республики Владимир Солодов в прямом эфире программы «Прямой разговор» на ГТРК «Саха».

Проект строительства моста через Лену получил поддержку постпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, которой на прошлой неделе посетил Якутию с рабочим визитом.

Владимир Солодов напомнил, что вопрос строительства Ленского моста рассматривался в январе 2019 года на научно-техническом совете минтранса РФ. Впоследствии минэкономразвития России согласилось с экономическим подсчётом властей Якутии о необходимости строительства моста.

- Безусловно, это главный для нас проект. Сейчас мы прорабатываем технические вопросы, связанные с особенностями конструкции и с детальным технико-экономическим обоснованием строительства моста. После этого подсчитанная финансовая модель будет в итоговом варианте — с трассировками, с обоснованием — представлена федеральным органам исполнительной власти для принятия окончательного решения, — отметил премьер.

Республиканские власти намерены реализовать проект строительства моста по линии государственно-частного партнерства, потенциальные инвесторы уже есть. Основой финансирования станут средства федерального бюджета.

Строительство моста должно завершиться к 2024 году.